27.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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Луценко окончательно слетает с катушек

Генпрокурор Украины Юрий Луценко с топором в руках напал на сторонников беглого грузинского президента Михаила Саакашвили.

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Об этом сообщает издание «Страна» со ссылкой на активистов «Руха новых сил», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Инцидент произошел около дома Луценко в селе Стоянка под Киевом, где активисты уже несколько дней проводят пикет с требованиями освободить задержанного ранее соратника Саакашвили Сивериона Донгадзе.

Его, напомним, подозревают в получении 300 тысяч долларов от беглого украинского бизнесмена Сергея Курченко.

Сторонники Саакашвили установили палатку под домом генпрокурора и объявили бессрочную акцию протеста. Охрана Луценко в минувшее воскресенье устроила потасовку с митингующими и попытались разрушить палатку.