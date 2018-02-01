01.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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Львовский облсовет пробивает очередное днище

Депутаты Львовского облсовета признали официальным красно-черный бандеровский флаг ОУН и постановили поднимать его на госучреждениях области в даты, чествуемые националистами.

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Об этом говорится в блоге праворадикальной группировки С14, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Так, флаг ОУН будут поднимать на всех государственных учреждениях 1 января, во время празднования дня рождения председателя провода ОУН Степана Бандеры, 3 февраля, в день создания ОУН, 5 марта, в день чествования смерти главнокомандующего УПА Романа Шухевича, 21 мая, в День памяти жертв политических репрессий, 14 июня, в день рождения первого председателя Провода украинских националистов Евгения Коновальца, 30 июня, в день провозглашения Акта восстановления Украинского государства и день рождения Романа Шухевича, 30 июля, в день создания Украинской военной организации, 14 октября, в день защитника Украины и день создания УПА.