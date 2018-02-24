24.02.2018, Киев, Ольга Козаченко
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Криминал, Политика, Скандал, Украина

Майданщикам не удастся отмахнуться от грузинских снайперов


Шанс узнать правду о событиях на Майдане появится только после смены действующей власти, для которой сегодня «вся полнота истины может оказаться очень токсичной».

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Об этом на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил руководитель информационно-аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

«Поэтому никаких иллюзий насчет выяснения всех обстоятельств произошедшего я не питаю. Может быть, это произойдет через несколько лет. Показателен фильм о грузинских снайперах. Как скептически не относись к этой версии, тем не менее фильм вышел на одном из ведущих итальянских телеканалов. А там к фактчекингу относятся весьма серьезней — куда серьезней, чем на ICTV или «1+1″. Поэтому отмахнуться не получится, и рано или поздно эти вопросы будут подняты», — полагает Золотарев.

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