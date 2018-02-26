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Меджлисовцы и бандеровцы в Геническе решили ударить автопробегом по «оккупации»
Меджлисовцы и украинские националисты устроили автопробег из Новоалексеевки в Геническ Херсонской области и к границе с Крымом, а также митинг, посвященный четвертой годовщине потери полуострова. На центральной площади Геническа собрались чуть более ста человек с плакатами «Крым — это Украина», «Хочу домой», «26 февраля – 1461 день сопротивления Крыма российской оккупации». и т.д. С украинскими и меджлисовскими флагами они выстроились в шеренгу вдоль здания Генической РГА, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Напомним, на Украине 26 февраля отмечается «День сопротивления российской оккупации» — в ряде городов организовываются мероприятия и акции, а на телеканалах крутятся пропагандистские ролики, рассказывающие об «оккупации» и «российской агрессии».
Метки: автопробег, Геническ, Крым, меджлис
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