 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
29.12.2017, Донецк, Владимир Гладков
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Донбасс, Спецслужбы, Украина

МГБ ДНР утерло нос СБУ


Сотрудники МГБ ДНР задержали ряд лиц, которых СБУ использовала для координации действий агентуры и диверсионных групп на территории республики ДНР.

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Об этом сообщается на официальном сайте МГБ ДНР, где приводятся показания задержанных, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я, Божко Виталий Иванович, уроженец села Шевченко Добропольского района Донецкой области, родился 7 ноября 1983 года.

В августе 2017 года предоставил свой дом для установки GSM-терминации голосовых вызовов. Предоставляя своё жильё для данной деятельности, я не подозревал, что эта технология будет использоваться для связи иностранных спецслужб со своей агентурой. Также данное оборудование использовалось для совершения телефонного терроризма.

На данный момент я задержан сотрудниками МГБ ДНР, я сотрудничаю со следствием и никому не рекомендую заниматься подобной деятельностью, так как она вредит республике», − рассказал один из задержанных.

Для поддержки связи с украинской агентурой и совершения актов телефонного терроризма злоумышленники использовали оборудование республиканского мобильного оператора «Феникс».

«Я, Гудзовский Даниил Николаевич, 30 октября 1987 года рождения, уроженец Амурской области.

С декабря месяца 2016 года занимаюсь GSM терминацией трафика, то есть, обеспечиваю связь между операторами связи посредством IP-телефонии через интернет. Данный вид деятельности позволяет скрыть номер вызывающего абонента перед конечным пользователем. В свою очередь, это позволит повысить уровень анонимности, что могут использовать спецслужбы иностранных государств, и что они успешно делают: используют для подрывной деятельности и звонков с угрозами теракта или для связи со своей агентурой.

Организовав данный вид деятельности, я не предполагал, что моими шлюзами, моей связью будут пользоваться спецслужбы иностранных государств. В содеянном я раскаиваюсь и никому не рекомендую заниматься подобным. Это может навредить республике с точки зрения экономической и государственной безопасности.

В данный момент я задержан органами МГБ, сотрудничаю со следствием, и уже передал информацию об абонентах, которые осуществляли звонки с террористическими угрозами», – заявил еще один из арестованных.

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