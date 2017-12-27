 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
27.12.2017, Москва, Елена Острякова
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Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Скандал, Украина

МИД РФ – Украине: Вы уверенно идете ко дну


Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла сообщение директора политического департамента МИД Украины Алексея Макеева о том, что здании министерства будет жить кот Амбассадор, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Украинский дипломат заявил, что животное «будет представлять украинско-кошачьи интересы на международной арене, защищать от русокрыс и способствовать выходу украинского молока на мировые рынки».

«Украинско-кошачьи интересы?.. Не знали, честно говоря, что такие есть. А украинско-собачьи или украинско-петушиные интересы, как я понимаю, уже кто-то успешно представляет? Ну, что можно сказать… Поздно, коллеги: исход крыс не за горами — вы уверенно идёте ко дну, раз одна надежда на котов, как в сфере безопасности, так и в сфере экономики», — написала Захарова в своем «Фейсбуке».

Она прикрепила к сообщению «оперативную съемку, как кот Амбассадор, принятый на работу в МИД Украины для ловли «русокрыс», приступил к своим обязанностям». В ролике кот убегает от крысы.

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