05.02.2018, Москва-Кишинев, Елена Острякова

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Молдова существует только благодаря Приднестровью

Только Приднестровье удерживает современную Молдавию от исчезновения с политической карты мира. Об этом в эфире радио «Спутник» заявил политолог Алексей Мартынов, комментируя недавнее заявление 10 молдавских сел о желании войти в состав Румынии.

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«Никто всерьез не будет рассматривать никаких интеграционных проектов, связанных с Молдовой, пока существует приднестровский вопрос. Для современной Молдовы как национального государства Приднестровье – своего рода якорь, который сохраняет их государственность. Если Приднестровье юридически уйдет то ли в Украину, то ли куда-то еще, Молдавию ждут тяжелые испытания, связанные с утратой государственности», — сказал Мартынов.

При этом он напомнил, что государственность ПМР базируется на государственности Молдавской автономии в составе Украины, которая существовала с 1918 по 1940 год, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если бы они были поумнее, они бы сейчас использовали крымский прецедент, чем создали бы нам кучу проблем. Потому что там и российские военные, и российские миротворцы. Да и вообще, последние 28 лет эта небольшая территория развивалась как маленький анклав Великой России», — сказал Мартынов.