31.01.2018, Москва, Елена Острякова

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На российском ТВ потрепали хамившего украинского политолога

На украинского политолога Вадима Трюхана в очередной раз наорали в эфире телеканала «Россия-1». На этот раз это сделал лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян.

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Всю передачу Трюхан перебивал выступавших. Ведущий Владимир Соловьев делал ему замечания, но украинский политолог на них не реагировал. Когда Трюхан начал возражать Кургиняну, тот не выдержал.

«Этот хам хочет ломать любой жанр и показывать, что он распоясовшееся хамло. Это непрерывное, крикливое лживое нечто. Не будем говорить «скотина» — сущность. Они видят, что происходит нацификация и визжат, что ее нет», — сказал Кургинян.

Удивительно, но после таких грубых оскорблений Трюхан затих.

Как ранее сообщал «Политнавигатор», недавно на Трюхана в прямом эфире накинулся лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он назвал украинского политолога «подлецом, недоумком и недоноском. Тогда Трюхан обиделся и ушел из студии. Жириновский в спину пригрозил ему арестом.