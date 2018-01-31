31.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

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На Украине начались сборы резервистов ВСУ

В Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины начались сборы резервистов на базе одной из воинских частей в Харьковской области, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сегодня сообщает пресс-служба Минобороны.

«К учебным сборам привлечено более 700 военнообязанных, в том числе почти 30 офицеров запаса», — говорится в сообщении.

Отмечается, что учебные сборы резервистов проводятся для проверки готовности воинских частей в случае необходимости доукомплектовать боевые подразделения военнообязанными из состава оперативного резерва первой очереди.

Также резервисты во время учений восстанавливают практические навыки по своим военно-учетным специальностям. Некоторые изъявляют желание пройти службу по контракту.

«За 2017 год во время проведения учебных сборов с резервистами ряды военнослужащих военной службы по контракту пополнили более 300 человек», — отметили в Минобороны.