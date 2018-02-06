06.02.2018, Киев, Максим Карпенко
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Вооруженные силы, Пропаганда, Украина

На Украине объявлено очередное вторжение российской армии


Россия готовится к широкомасштабному наступлению на Украине, остановить которое сможет лишь полный отказ от закупки российских товаров.

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Об этом с трибуны Верховной Рады заявил депутат парламента Егор Соболев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Политик призвал к прекращению экономических отношений с Российской Федерацией хотя бы в тех отраслях, где Украина может обойтись сама или при помощи закупок в других странах.

«Торговля с врагом, когда он продолжает атаковать наши земли, нападать на наших людей и, по многим оценкам, готовится к широкомасштабному вторжению в Украину, такая торговля аморальна. Для того, чтобы уменьшить его силы для новых нападений, мы предлагаем отказаться от закупок в России всех товаров и услуг, которые мы можем производить сами или закупать в дружественных странах. Это очень честный и ответственный шаг, который парламент должен сделать даже когда украинский президент вместе с другими олигархами обогащаются на этой торговле», — заявил Соболев.

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