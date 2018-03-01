01.03.2018, Киев, Семен Дорошенко

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На Украине принят в первом чтении закон, которого требовали ЕС, США и МВФ

Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект о Высшем антикоррупционном суде, на принятии которого настаивают в ЕС, США и МВФ, увязывая с ним как реализацию безвизового режима, так и дальнейшее оказание макрофинансовой помощи стране, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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За соответствующее решение народные депутаты отдали 282 голоса, сообщает сайт ВР.

Законопроектом Высший антикоррупционный суд предлагается определить как постоянно действующий высший специализированный суд в системе судоустройства Украины, задачей которого является осуществление правосудия в соответствии с определенными законом принципами и процедурами судопроизводства с целью защиты личности, общества и государства от коррупционных и связанных с ними преступлений и судебного контроля за досудебным расследованием этих преступлений.

Предполагается распространить юрисдикцию Высшего антикоррупционного суда на всю территорию Украины и предусмотреть, что Высший антикоррупционный суд будет рассматривать отнесенные к его ведению дела в качестве суда первой и апелляционной инстанций.

Просмотр в кассационной инстанции этих дел, а также по вновь открывшимся и исключительными обстоятельствами будет осуществляться в общем порядке.

Документом предлагается установить, что в состав Высшего антикоррупционного суда входят судьи в количестве, определяемом в соответствии с законом «О судоустройстве и статусе судей» в пределах расходов, предусмотренных в Государственном бюджете Украины на содержание этого суда, и с отдельным установлением, в пределах количества судей высшего антикоррупционного суда, количества судей Апелляционной палаты высшего антикоррупционного суда.

Проектом предлагается определить дополнительные специальные требования к судьям Высшего антикоррупционного суда, связанные с предметной компетенции Суда и его специализации по рассмотрению уголовных производств о коррупционных преступлениях.

Заключительными и переходными положениями предусматривается внести изменения, в частности, в Кодекс Украины об административных правонарушениях (относительно установления ответственности, в частности, членов Общественного совета международных экспертов за незаконное использование информации, которая стала известна лицу в связи с выполнением полномочий), в Уголовный процессуальный кодекс (в том числе по рассмотрению уголовных производств в отношении преступлений, отнесенных Кодексом к подсудности Высшего антикоррупционного суда, находящиеся на рассмотрении других судов) и закон «О Высшем совете правосудия» (относительно обеспечения прозрачности заседаний Высшего совета правосудия, на которых рассматриваются вопросы назначения судей Высшего антикоррупционного суда), необходимых для реализации положений законопроекта после его принятия.

Предлагается закрепить алгоритм действий в связи с принятием закона «О Высшем антикоррупционном суде». В частности, предполагается в течение 12 месяцев со дня вступления в силу закона формирование Высшего антикоррупционного суда, проведение конкурса на должности судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда и на должности других судей Высшего антикоррупционного суда, а также решение ряда организационных вопросов, связанных с образованием Высшего антикоррупционного суда.