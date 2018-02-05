05.02.2018, Киев, Семен Дорошенко

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На Украине возбудили дело по факту визита немецких депутатов в Крым

На Украине возбудили уголовное производство по факту визита немецких депутатов в Крым, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы созданной в Киеве т.н. «прокуратуры АРК».

«Прокуратурой Автономной Республики Крым по результатам рассмотрения обращения посольства Украины в Федеративной Республике Германия внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований и начато досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины по факту нарушения гражданами Федеративной Республики Германия порядка въезда на временно оккупированную территорию», — сказано в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Крым 3 февраля прибыли 9 немецких депутатов от правой партии «Альтернатива для Германии». Как заявлял глава региональной национально-культурной автономии немцев Крыма Юрий Гемпель, они планируют обсудить вопрос снятия санкций и признания Крыма российским.