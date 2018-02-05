|830 просмотров
На Украине возбудили дело по факту визита немецких депутатов в Крым
На Украине возбудили уголовное производство по факту визита немецких депутатов в Крым, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте
Об этом говорится в сообщении пресс-службы созданной в Киеве т.н. «прокуратуры АРК».
«Прокуратурой Автономной Республики Крым по результатам рассмотрения обращения посольства Украины в Федеративной Республике Германия внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований и начато досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины по факту нарушения гражданами Федеративной Республики Германия порядка въезда на временно оккупированную территорию», — сказано в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что в Крым 3 февраля прибыли 9 немецких депутатов от правой партии «Альтернатива для Германии». Как заявлял глава региональной национально-культурной автономии немцев Крыма Юрий Гемпель, они планируют обсудить вопрос снятия санкций и признания Крыма российским.
Метки: Крым, немецкие депутаты, уголовное дело, Украина
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.