 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
04.01.2018, Киев, Михаил Рябов
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СМИ, Украина, Цензура

На Украине запустили клон «ПолитНавигатора»


Посетители официальной страницы экс-президента Грузии Михаила Саакашвили были сегодня удивлены появлением там ссылок на сайт «Политнавигатор».

Казалось бы, публикуя ссылки на рекомендованный к запрету Министерством информации ресурс, Саакашвили сам дарит козыри своим оппонентам из лагеря Петра Порошенко, обвиняющим беглого грузинского политика в «раскачивании лодки» в угоду Кремлю.

Впрочем, как оказалось, Саакашвили сослался на некий новый украиноязычный сайт, но с таким же названием.

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«Теперь мы знаем, что в Киеве не только газ тырят», — комментирует ситуацию главред «ПолитНавигатора» Сергей Степанов.

Создание сайтов-клонов – уже давно известная на Украине технология, говорит политолог Денис Денисов.

«Весьма примечательно, что выбран «ПолитНавигатор», который отличается своей совершенно последовательной позицией — и относительно конфликта на Донбассе, и критикой существующего киевского режима.

Видимо, кое-кому на Украине не дают покоя высокие рейтинги и читаемость вашего ресурса. Авторы клона, вероятно, рассчитывают получить часть читателей «ПН». Но люди гораздо мудрее, чем считают руководители Украины. У подобного проекта никаких перспектив быть не может.

Но этот случай – еще раз подчеркивает роль, которую играет «ПолитНавигатор» в информационном противостоянии с киевским режимом», — сказал эксперт.

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