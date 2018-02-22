22.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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На Украине запылали церкви

За четыре года правления постмайданной власти Украина серьезно изменилась, но далеко не в лучшую сторону.

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Об этом в эфире телеканала NewsOne заявила экс-депутат Верховной Рады Анна Герман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Страна, может быть, и изменилась, но изменилась ли она к лучшему? Вы спросите всех людей, спросите у любого, кого встретите, как изменилась та страна, и все вам скажут, что она не так изменилась, что сегодня церкви поджигают, что сегодня за язык преследуют, что сегодня книги не позволяют читать, которые люди хотят», — сказала Герман.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Харькове предотвратили попытку забросать православный храм «коктейлями Молотова».

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