 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
30.12.2017, Киев, Игорь Петров
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Вооруженные силы, Донбасс, Украина

На Украине завели дела на 14 участников АТО, переданных из Донбасса в рамках обмена


На Украине завели дела на 14 участников т.н. АТО, переданных из республик Донбасса в рамках обмена, состоявшегося накануне новогодних праздников. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил советник украинского президента Юрий Бирюков.

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«Все службы, ведомства, группы и так далее — все были прекрасно осведомлены о том, что в числе 73 освобождаемых не все «героические герои». Если конкретно, то 14 человек: по ним есть уголовные производства по факту самовольного оставления частей.

Изначально планировалось, что на этапе перелета из Харькова их доставят отдельно, на аэродром Жуляны. Но… вмешалась природа — Жуляны не принимали борта по погоде. Помните туман в полосе той ночью?

…А потом, в том числе и из гуманных соображений по отношению к родственникам было принято решение не разделять на этапе встречи.

На этих 14 человек не распространяется выплата единоразовой материальной помощи до окончательного решения суда», — сообщает Бирюков.

«Эти 14, зная свою перспективу, тем не менее – приехали», — добавляет президентский советник.

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