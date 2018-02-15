15.02.2018, Киев, Семен Дорошенко
  786 просмотров
Транспорт, Украина

На украинские дороги высыпали 60 тысяч тонн соли


С начала 2018 года «Укравтодор» использовал для посыпки дорог 61,6 тыс. тонн соли, 34,9 тыс. тонн из которых — в чистом виде и еще 26,7 тыс. тонн — в виде смеси, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook,  Одноклассниках или Вконтакте

Об этом на брифинге сообщил руководитель «Укравтодора» Славомир Новак.

В работах по содержанию дорог в зимний период за это время были задействованы 2194 дорожных работника и 3198 единиц техники. Последняя, в свою очередь, затратила 4840 тыс. тонн топлива (согласно данным, приведенным «Укравтодором» на пресс-конференции).

«В этом году мы начинаем программу восстановления техники зимнего содержания дорог и планируем выделить 250 млн грн на закупку этой техники. В дорожном фонде предусмотрен 1% средств для восстановления дорожной техники. Мы хотим этот 1% направить для восстановления техники зимнего содержания дорог», — отметил Новак.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Февраль 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть