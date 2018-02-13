13.02.2018, Киев, Ольга Козаченко
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ЕС, Политика, Скандал, Украина

Начался закулисный дерибан наследства старушки Меркель


Канцлер Германии Ангела Меркель попала под град критики со стороны однопартийцев после того, как стали известны условия, на которых социал-демократов пригласили войти в коалицию, пишет «Российская газета».

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В публикации отмечается, что многие соратники по партии не только обвинили Меркель в «сдаче» ключевых постов ради собственных амбиций, но и заговорили о том, что Христианско-демократическому союзу пора подумать о выдвижении нового лидера.

«Внутри страны Меркель не выглядит победителем. Она была вынуждена договариваться о коалиционном соглашении, занимая максимально невыгодную позицию… В партийных рядах начались разговоры о преемнике», — комментирует положение канцлера «Немецкая волна».

«Разочарование многих христианских демократов вновь породило разговоры о том, что партии нужна молодая кровь», — в свою очередь пишет газета Welt.

При этом эксперты признают, что позиции Меркель в немецком обществе ослабевают.

«В Германии есть много сильных лидеров среди христианских демократов, которые хорошо управляют регионами и вполне могли бы претендовать на руководство страной. Например, в землях Гессен, Северный Рейн-Вестфалия, Саар. Есть амбициозные фигуры в федеральном правительстве, — сказал немецкий политолог Александр Рар. — Если Меркель задержится до 2021 года, то срок ее пребывания у власти сравнится с правлением канцлеров Аденауэра и Коля. Мы помним, как мощно они начинали, а потом народ от них уставал. Очевидно, что сейчас в ХДС начнется закулисная борьба за наследство Меркель».

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