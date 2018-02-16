16.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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Нас как марионеток заставили играть в спектакле — прозрение журналиста-майданщика

Украинцы на Майдане выступали даже не в роли пешек, но оказались обычным мусором

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Об этом в эфире телеканала 112, передает корреспондент «ПолитНавигатора, заявил известный украинский телеведущий Дмитрий Гордон, ранее воспевавший Майдан.

«Мы участвовали в большом спектакле. И не мы были его постановщиками — мы были марионетками, все мы, кто там был по зову души, по зову сердца, кто хотел идти в Европу, кому ненавистен был этот режим Януковича. Я о себе говорю сейчас. Там играли нами, мы были даже не пешки, мы вообще были мусор. Нами играли большие дяди, причем подключались по ходу пьесы другие дяди… Левочкин устраивает со своими товарищами Майдан, я в этом уверен. Дальше подключается Россия, потому что у них свои интересы, дальше подключаются и Соединенные Штаты, дальше подключаются европейские страны, дальше такой клубок, в котором сам черт ногу сломит», — сказал Гордон.