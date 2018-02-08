08.02.2018, Киев, Максим Карпенко
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Культура, Пропаганда, Украина

Наши театры по-прежнему ставят Чехова — ужас украинского продюсера


Киевский продюсер Александр Ягольник расстроен — украинская пропаганда не пробралась еще в театральную сферу, а режиссеры не ставят пьесы о так называемой «АТО», предпочитая классику русской литературы.

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Об этом продюсер заявил в эфире телеканала NewsOne, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я не припоминаю ни одной патриотической организации у нас на Украине, которая бы сейчас поставила культурные и гуманитарные вопросы себе на повестку… Я вспоминаю, что сейчас в украинском театре нет ни одной современной пьесы об армии, о современной жизни — у нас снова все как было: Чехов и все то, что было в Советском Союзе, все это снова есть. Нужна решительность парламента для того, чтобы эту систему, гуманитарные вопросы как-то сдвинуть вперед и тогда украинство победит», — полагает  Ягольник.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», украинский писатель Юрий Андруховчи призвал Запад не восторгаться классиками русской литературы, которых он назвал посредственностями и реакционерами.

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