08.02.2018, Москва, Елена Острякова

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Наживаясь на войне, Киев рискует остаться один на один с разбитым корытом государственности

Все страны-соседи «самого сильного государства Европы» недовольны политикой наживы Украины на войне. Киев рискует остаться без внешней поддержки.

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Такое мнение во время передачи «Время покажет» выразил член комитета Госдумы РФ по международным делам, заместитель секретаря генерального совета партии «Единая Россия» Сергей Железняк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Сергей Железняк напомнил, что на протяжении всего прошлого года он неоднократно говорил о том, что в своём нынешнем формате Киевский режим является недееспособным.

«Если не будет предложена разумная идея о федерализации Украины как государства очень сложного по этнической, исторической и конфессиональной организации, никакого другого выхода, кроме распада, у Украины не будет», – уверен он.

Он подчеркнул, что нужно понимать, что и для Польши, и для Венгрии, все заявления касаемо ситуации на Украине – это не только адресация к исторической правде, но и выражение того недовольства тем, что сегодня происходит в целом в стране.

«Украинские власти сейчас не исполняют решений не только Соединённых Штатов и Европейского Союза, они точно также кидают и подставляют польских, венгерских, румынских покровителей и так далее. В этом смысле, постоянный обман и нажива на войне – это стиль украинский политики, который сегодня вызывает отторжение даже у тех, кто им раньше пытался помогать и прикрывать», – подытожил Железняк.