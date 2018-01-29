29.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Неожиданный оптимизм Fitch Ratings: Украина получит до конца года от МВФ $1,9 млрд

Украина получит следующий транш кредита Международного валютного фонда в размере около $1,9 млрд в течение 2018 года, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так считают в международном рейтинговом агентстве Fitch Ratings, передает УНИАН.

Как отмечают в агентстве, постоянное взаимодействие с МВФ и другими международными партнерами остается ключевым для обеспечения доступа Украины к официальному и внешнему финансированию для обслуживания госдолга в 2020-2021 годах.

Также в Fitch отметили, что выдвижение действующего руководителя Национального банка Украины Якова Смолия на этот пост на постоянной основе должно снизить неопределенность относительно устойчивости и независимости политики регулятора.

По оценкам агентства, повышение Нацбанком учетной ставки свидетельствует о том, что регулятор, как и раньше сосредоточен на устойчивом снижении инфляции в рамках запланированного перехода к таргетированию инфляции.

МВФ в марте 2015 года одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины EFF на $17,5 млрд. В рамках этой программы Украина получила от Фонда четыре кредитных транша на общую сумму $8,7 млрд.