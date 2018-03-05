05.03.2018, Киев, Максим Карпенко

3 862 просмотров

Очередной певец-майданщик разочаровался в «революции достоинства»

Известный украинский музыкант, лидер группы «Друга рiка» Валерий Харчишин разочаровался в революциях и платных выступлениях в пользу тех или иных политиков.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Об этом он заявил в эфире 5 канала, передает корреспондент «ПолитНавигатора». По словам музыканта, в результате революций к власти приходят обманщики, как произошло и после «революции достоинства».

«В свое время мы наделали много ошибок. Я имею в виду и эти агитационные выступления, за определенных политиков. Да, выступали за деньги, называли это творчеством, своим ремеслом, выходили на сцену и говорили: «Мы же не агитируем, мы играем». Это был самообман чистой воды и так обманывались все. После революции, после «революции достоинства», когда народ поверил в какие-то перемены, когда мы сами убедились, что можно что-то изменить, что можно изменить мир хотя бы на определенный отрезок времени — нельзя себя дурить, нельзя дурить людей», — заявил Харчишин.