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05.01.2018, Москва, Елена Острякова
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Украина

Охота на ведьм: Украинцы опасаются агентов Путина среди обменянных АТОшников


Часть украинцев, которые были недавно обменяны на граждан ЛДНР, могут оказаться завербованными агентами. Об этом в эфире украинского телеканала «112» заявил депутат Верховной Рады Владимир Арьев.

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«Могут быть и завербованы. Для этого есть психологические тесты. После случая с Надеждой Савченко нужно дуть на воду. Есть подозрения в сотрудничестве с сепаратистами», — сказал Арьев.

Ранее помощник министра обороны Украины Юрий Бирюков заявлял, что из 73 обменянных украинцев 15 подозреваются в дезертирстве и в уголовных преступлениях.

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