11.02.2018, Донецк, Николай Кузнецов
  6 628 просмотров
Донбасс, Права человека, Украина

ООН идет в Донбасс


Председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер планирует в скором времени посетить Донбасс.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте

Об этом журналистам ДАН сообщила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Приезд главы миссии ООН по правам человека на Украине Фионы Фрейзер в Донецк запланирован на 21 февраля», – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что это уже не первая попытка Фионы Фрейзер попасть в Донбасс. Свою прошлую поездку она была вынуждена отменить по причине внезапной болезни.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Февраль 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть