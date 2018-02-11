11.02.2018, Донецк, Николай Кузнецов

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ООН идет в Донбасс

Председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер планирует в скором времени посетить Донбасс.

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Об этом журналистам ДАН сообщила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Приезд главы миссии ООН по правам человека на Украине Фионы Фрейзер в Донецк запланирован на 21 февраля», – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что это уже не первая попытка Фионы Фрейзер попасть в Донбасс. Свою прошлую поездку она была вынуждена отменить по причине внезапной болезни.