15.02.2018, Донецк, Николай Кузнецов

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Оружейники ДНР удивили новой разработкой

В ДНР разработали новое приспособление, с помощью которого можно стрелять из автомата 23-мм зенитными боеприпасами.

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Об этом у себя в телеграмм-канале «WarGonzo» сообщает известный российский военкор Семён Пегов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Донецке поставили на вооружение специальное приспособление для стрельбы – «Артём», с помощью которого можно стрелять из АК боеприпасом 23-го калибра от зенитной установки», − говорится в сообщении.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», выпущенная в ДНР крупнокалиберная снайперская винтовка «Сепаратист» проходит испытание на фронте.

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