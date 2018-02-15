15.02.2018, Донецк, Николай Кузнецов
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Вооруженные силы, Донбасс

Оружейники ДНР удивили новой разработкой


В ДНР разработали новое приспособление, с помощью которого можно стрелять из автомата 23-мм зенитными боеприпасами.

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Об этом у себя в телеграмм-канале «WarGonzo» сообщает известный российский военкор Семён Пегов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В Донецке поставили на вооружение специальное приспособление для стрельбы –  «Артём», с помощью которого можно стрелять из АК боеприпасом 23-го калибра от зенитной установки», − говорится в сообщении.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», выпущенная в ДНР крупнокалиберная снайперская винтовка «Сепаратист» проходит испытание на фронте.

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