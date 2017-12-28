28.12.2017, Киев, Владимир Гладков

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Освобожденный по обмену боевик «Азова» мечтает вернуться на фронт

Перед обменом украинские пленные все как один говорили о своём желании как можно скорее вернуться к мирной жизни и о дальнейшем трудоустройстве. Высадившись в киевском аэропорту, освобождённые боевики заметно осмелели и набрались воинственного гонора.

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Так, в сюжете украинского youtube-канала «Национальный Корпус» боевик нацбата «Азов» Евгений Чудницов, прибывший в аэропорт «Борисполь», заявил о первоочередном желании вернуться на позиции, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«До последнего думал, что сепары опять что-то намутят и обмена не получится. Там ещё находятся люди. Например, сепаратистов, которые стояли в Широкино, поменяли, а человека, который пытался взорвать Захарченко, почему-то не поменяли», – рассказал украинский боевик.

После почти трёхлетнего заключения Чудинцов мечтает вернуться в своё подразделение:

«Что завтра? Вернусь в своё подразделение», – заявил освобождённый азовец.