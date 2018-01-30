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Под Харьковом ветер перевернул рейсовый автобус с пассажирами
Рейсовый автобус «Харьков-Купянск» перевернулся из-за порыва ветра на трассе «Чугуев-Меловое», пострадали четыре человека, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«Около 08.00 на 26 км трассы «Чугуев – Меловое» перевернулся рейсовый автобус «Харьков – Купянск». По предварительной информации, ЧП произошло в результате сильного бокового ветра», — отметили в отделе.
На момент ДТП в автобусе находились 12 человек.
«В результате ДТП пострадали четверо пасажиров в возрасте от 14 до 49 лет. Так, 35-летняя пассажирка получила сотрясение головного мозга, еще трое мужчин — ушибы различных частей тела. В настоящее время состояние их здоровья удовлетворительное. Остальные пассажиры и водитель автобуса не пострадали», — пояснили в отделе.
По предварительным данным полиции, 64-летний водитель не справился с управлением, выехал на обочину дороги и допустил опрокидывание транспортного средства.
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