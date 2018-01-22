22.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Под Кривым Рогом перевернулся автобус с пассажирами

Пассажирский автобус занесло на скользкой дороге на трассе Днепропетровск-Николаев, вблизи поселка Софиевка. Вследствие этого транспортное средство перевернулось, двух пострадавших доставили в больницу Кривого Рога, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщили в пресс-службе главного управления ГСЧС в Днепропетровской области.

«Водитель не справился с управлением, вследствие чего автобус занесло на скользкой дороге. В салоне автобуса на тот момент находилось 10 пассажиров. Двое из них пострадали во время ДТП. Их доставили в городскую больницу Кривого Рога», — отметили в пресс-службе.

На месте работали спасатели и сотрудники Национальной полиции Днепропетровской области. Обстоятельства происшествия выясняются.