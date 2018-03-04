04.03.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Общество, Происшествия, Россия, Транспорт, Украина

Под Москвой разбился автобус с украинцами. Двое погибших


В российском Подмосковье автобус с украинцам попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщает 24.ua

Авария произошла из-за столкновения снегоуборочной машины и рейсового автобуса, в котором ехали преимущественно украинцы. ДТП произошло в Чеховском районе Подмосковья.

«Около 13:45 в районе 78-го км автодороги «Крым» в сторону области произошло столкновение рейсового автобуса и снегоуборочного автомобиля «КамАЗ», — сказали в ГУ МВД РФ по Московской области.

В экстренных службах уточнили, что в автобусе находились 20 человек, включая двух водителей, преимущественно граждане Украины.

По предварительным данным, один человек погиб и еще трое пострадали.

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