04.03.2018, Киев, Семен Дорошенко

4 595 просмотров

Под Москвой разбился автобус с украинцами. Двое погибших

В российском Подмосковье автобус с украинцам попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Об этом сообщает 24.ua

Авария произошла из-за столкновения снегоуборочной машины и рейсового автобуса, в котором ехали преимущественно украинцы. ДТП произошло в Чеховском районе Подмосковья.

«Около 13:45 в районе 78-го км автодороги «Крым» в сторону области произошло столкновение рейсового автобуса и снегоуборочного автомобиля «КамАЗ», — сказали в ГУ МВД РФ по Московской области.

В экстренных службах уточнили, что в автобусе находились 20 человек, включая двух водителей, преимущественно граждане Украины.

По предварительным данным, один человек погиб и еще трое пострадали.