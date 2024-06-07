Санду склоняют согласиться на украинское вторжение в Приднестровья

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Есть существенные риски, что Кишинев пойдет на силовой сценарий решения вопроса с Приднестровьем. Именно к этому подталкивают молдавское руководство некоторые ястребы на Западе. Об этом в студии «Известий» на полях Петербургского международного экономического форума заявил экс-президент Республики Молдова Игорь Додон.

Он не исключил, что разработка, проработка и договорённости по такому сценарию были основной целью недавнего в Молдову госсекретаря США Энтони Блинкена. При этом, по его словам, сама Молдова не решится на военную операцию.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Если там что-то произойдёт, то это, скорее всего, будет со стороны Украины, но это будет возможно только с согласия официальных лиц РМ, и будет означать агрессию против независимой Молдовы», – объяснил Додон.

Отметим, что руководство Молдовы во главе с Санду категорически отказывается от планов по силовому подавлению Приднестровья, заявляя, что готово решать приднестровскую проблему исключительно мирным путём. Санду и её приближённые рассчитывают на то, что Приднестровье упадёт к их ногам, как спелое яблоко. И власти Тирасполя, соглашаясь на многие требования Кишинёва и Киева, в частности, по обеспечению транзита через свою территорию, дают повод так думать.

Следует подчеркнуть, что подавляющее большинство населения Молдовы не хочет, чтобы их страна влезала в войну. Санду не может не учитывать настроения собственных граждан перед президентскими выборами и референдумом о вступлении в ЕС.

С другой стороны, Украине сегодня как воздух необходимо открытие второго фронта с целью отвлечения сил российской армии от Донбасса и Харьковской области. Игнорировать эту потребность Киева – своего ближайшего союзника – Санду тоже не может.

Но самое главное, режим Майи Санду не может не считаться с планами своих главных патронов и спонсоров на Западе. А стратегия США и ЕС заключается в максимальном унижении России и лично Владимира Путина – и лишь с такой, униженной Россией Запад готов вести переговоры. В Вашингтоне и Брюсселе уверены: Путин блефует, он не пойдёт на эскалацию, пару чувствительных ударов – и он «поплывёт» вместе со всей страной.

Поэтому нельзя исключить того, что Санду всё-таки подчинится настойчивым требованиям, исходящим из Вашингтона и Киева, и обратится к Украине с просьбой «оказать содействие в ликвидации сепаратистского режима, поддерживаемого Кремлём, и изгнании российской оккупационной армии из восточных районов Молдовы».