31.01.2018, Донецк

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Под шумиху вокруг закона о «реинтеграции» Рада с потрохами продала Украину

Украинские депутаты, воспользовавшись поднявшимся шумом над скандальным законом «О реинтеграции Донбасса», в тот же день приняли закон о приватизации государственного и коммунального имущества.

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Об этом в эфире телеканала «Юнион» заявила депутат Народного Совета ДНР Ольга Макеева.

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«С точки зрения юриста, законодателя, это – не закон, откровенно говоря. Это опус, наполненный напыщенными лозунгами, заявлениями, какими-то формулировками, ничего общего не имеющий с законом – документом, который призван установить цели и задачи, расписать механизмы, усовершенствовать какую-то норму, которая касается той или иной сферы деятельности в стране», – отметила Макеева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению депутата, принятие скандального закона и проведение Давосского экономического форума – не простое совпадение.

«Это очередная стандартная для Украины ситуация, когда накануне какой-то важной международной встречи нужно украинской власти принять либо скандальный закон, либо сделать скандальное заявление, либо совершить провокацию на фронте. После чего Порошенко в очередной раз едет на международную встречу, клянчит деньги по привычке, рассказывает о том, как страдает Украина, о борьбе с коррупцией и прочее», — отметила депутат.

Она также заявила, что поднявшуюся шумиху вокруг закона «О реинтеграции» Верховная Рада использовала для того чтобы принять грабительский для украинского народа закон «о приватизации».

«В канун международной встречи, на фоне какого-то скандала, сопровождаемого большим количеством информационного мусора, нужно было Верховной Раде принять очень непопулярный, но такой важный для заинтересованных сторон, закон. В данном случае в параллель с законом «О реинтеграции» был принят закон о приватизации государственного и коммунального имущества», – подчеркнула Макеева.

Она убеждена, что как раз закон о приватизации «принесёт много-много сюрпризов».