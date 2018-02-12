12.02.2018, Киев, Ольга Козаченко
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Общество, Политика, Религия, Украина

Погребинский назвал самую эффективную оппозиционную партию Украины


В постмайданные годы только УПЦ оказалась способна мобилизовать и вывести на улицы тысячи людей для участия в акциях по защите своих прав.

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Об этом на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, давая оценку отпору, которые оказали православные радикальным националистам во время противостояния у Десятинной церкви в Киеве. 

«Складывается такое впечатление, что пора сказать:  «Есть такая партия». Единственная организация, которая способна мобилизовать сотни, в некоторых случаях тысячи, а в редких случаях и десятки тысяч людей — это УПЦ. Больше такой организации нет. Никто за эти четыре года не может собрать столько людей, причем очень быстро, эффективно», — подчеркнул политолог.

Он также обратил внимание, что по призыву УПЦ выходят люди разного возраста.

«Я уверен, что они не занимают какую-то четкую политическую позицию, а просто чувствуют, что тут — правда, а потому выйдем и будем защищать правду, — отметил Погребинский. — Есть такая партия, оказывается».

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