07.02.2018, Москва, Олег Кравцов

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Помощник Путина рассказал, где застряли американцы

В Соединенных Штатах не осознают, что антироссийские санкции не приведут к развалу промышленности Российской Федерации.

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Об этом в интервью «Коммерсанту» заявил помощник президента РФ по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин, отвечая на вопрос о подготовленном минфином США так называемом «кремлевском списке».

«Говорить о том, что новый список ничего не значит, нельзя. Однако складывается такое впечатление, что ряд коллег — американского истеблишмента — остались в ХХ веке», — сказал собеседник издания.

Он напомнил, что примерно с середины прошлого века СССР постоянно находился под американскими ограничениями. Так, в 1949 году США, Великобритания, Канада, Франция, ФРГ, Австралия, Япония и другие объединились в Координационный комитет по экспортному контролю, который на протяжении десятилетий составлял перечни «стратегических» товаров и технологий, не подлежащих экспорту в страны соцлагеря.

«Ну и что? Каков был эффект всех этих мер? Разве у нас развалилась промышленность, мы встали на колени, стали просить и умолять о помощи? Нет, наоборот, и в космос полетели, и заводы строили, и развивались. Мне кажется, что американцы не совсем понимают, что санкции — это путь в никуда. Поэтому «кремлевский список», кроме разочарования, сожаления, ничего у меня не вызвал», — отметил Кожин.

При этом он признал, что американские санкции не добавляют «какого-то удовольствия в работе».

«Но мы живем в этих условиях все эти годы, и будем продолжать развиваться. Я уверен, что американцы пойдут и дальше, будут продолжать вводить санкции против конкретных организаций и людей, но мы к этому готовы», — подчеркнул помощник президента РФ.