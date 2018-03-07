07.03.2018, Киев, Семен Дорошенко

1 353 просмотров

Попавшемуся на вооруженном ограблении сыну украинского замминистра присудили арест по ночам

Шевченковский райсуд Киева избрал для сына заместителя министра образования Владимира Ковтунца Михаила меру пресечения в виде ночного ареста, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Об этом сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

«Суд избрал для подозреваемого в нападении на курьера меру пресечения в виде ночного домашнего ареста», — отметила она.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Суд постановил не покидать место жительства с 21 по 6 часов, добавила Максимец.

Напомним, как ранее сообщал «ПолитНавигатор», сын заместителя министра образования является третьим фигурантом в уголовном производстве, начатом по факту разбойного нападения на курьера интернет-магазина. Действия всех трех напавших квалифицированы по ч. 2 ст.187 Уголовного кодекса Украины, это разбой, совершенный по предварительному сговору. В настоящее время всем трем сообщено о подозрении. По версии следствия, они, сговорившись между собой, заказали через интернет-магазин iPhone 8+ и напали на курьера, который привез телефон на место встречи.