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Попавшемуся на вооруженном ограблении сыну украинского замминистра присудили арест по ночам
Шевченковский райсуд Киева избрал для сына заместителя министра образования Владимира Ковтунца Михаила меру пресечения в виде ночного ареста, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Об этом сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.
«Суд избрал для подозреваемого в нападении на курьера меру пресечения в виде ночного домашнего ареста», — отметила она.
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Суд постановил не покидать место жительства с 21 по 6 часов, добавила Максимец.
Напомним, как ранее сообщал «ПолитНавигатор», сын заместителя министра образования является третьим фигурантом в уголовном производстве, начатом по факту разбойного нападения на курьера интернет-магазина. Действия всех трех напавших квалифицированы по ч. 2 ст.187 Уголовного кодекса Украины, это разбой, совершенный по предварительному сговору. В настоящее время всем трем сообщено о подозрении. По версии следствия, они, сговорившись между собой, заказали через интернет-магазин iPhone 8+ и напали на курьера, который привез телефон на место встречи.
Метки: дети чиновников, криминал, ночной арест
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