23.01.2018, Киев, Игорь Петров

900 просмотров

Порошенко и Коломойский перешли к борьбе без правил

Противостояние беглого олигарха Игоря Коломойского и президента Петра Порошенко обостряется – оппоненты переходят к борьбе без правил. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«Стороны перешли к борьбе без правил. С одной стороны, арестованы активы Коломойского и Боголюбова на 2,5 млрд долларов решением Высшего суда в Лондоне. С другой стороны, за многими политическими и информационными кризисами в стране сегодня стоит Коломойский. Прежде всего – за Михомайданом, возможно – за публикацией в Аль–Джазире, публикацией на «Рустави-2», противостояние правых и атака парламента во время продления Минских соглашений. Все это, так или иначе, связано с Коломойским. Так, по крайней мере, считает сама власть.

Очевидно, что между стонами идет очень активный политический диалог. Не случайно генеральный прокурор встречает Коломойского на улицах голландских городов.

Очевидно, стороны пока не пришли к пониманию, война на уничтожение продолжается. На кону стоят большие деньги. Если Гонтарева в свое время заявляла, что из Приватбанка выведено 180 млрд грн, Kroll говорит о 95,5 млрд долларов (приблизительно та же сумма), то Ernst & Young, аудиторская компания, которая должна была проводить аудит Приватбанка, говорит о всего лишь 9 млрд грн.

Разница очень большая. Она сегодня является предметом торгов между собственниками Приватбанка и нынешней украинской властью.

Думаю, стоит ожидать дальнейшего ожесточения этого противостояния, особенно на фоне избирательной кампании 2019 года», — сказал эксперт.