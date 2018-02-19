19.02.2018, Киев, Ольга Козаченко

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Порошенко капитулирует перед расплодившимися полувоенными радикальными группировками

Проходившие вчера в Киеве антипрезидентскаяакция саакашистов оказалась достаточно массовой, поскольку общество крайне недовольно властью.

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Такое мнение по итогам вчерашних акций в комментарии «Коммерсанту» высказал киевский политолог Вадим Карасев.

«Думаю, что это очень серьезно. Митинг и без Саакашвили был достаточно массовым. И дело тут не в организационных способностях оппозиции, а в глубинном недовольстве людей властью. Это только начало, и дело идет к досрочным выборам парламента. Это позволит Порошенко частично удовлетворить запрос на изменения и усидеть», — полагает собеседник издания.

По его словам, без досрочных выборов обойтись не удастся, поскольку стабильной ситуацию на Украине назвать нельзя.

«В экономике — провал, плодятся радикальные и полувоенные организации», — отметил Карасев.

Как сообщал «ПолитНавигатор», украинские националисты бегут из Донбасса в Киев свергать Порошенко.

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