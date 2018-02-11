11.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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Порошенко крупно облажался с Польшей

Украинская дипломатия во главе с президентом Петром Порошенко проспала польский закон о запрете бандеровской идеологии, который готовился полтора года. Об этом в эфире программы «Работа над ошибками» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, за это время Украина не приняла никаких действий для того, чтобы не допустить принятие закона.

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«Закон полтора года лежал в нижней палате. Какая дипломатия, вы о чем? Закон был принят нижней палатой, было время еще до реакции в Сенате, Сенат должен был принять, верхняя палата, потом подписание президентом. Гора времени, на самом деле, для конструктивного диалога, чтобы все это остановить и вернуться к нормальному диалогу, к нормальным отношениям. Причем, схема очень простая — мы приостанавливаем действие нашей 6-й статьи по Бандере и всему остальному, запрету преследования в случае непризнания героизации, а Польша приостанавливает действие по украинской части. А дальше пусть обсуждают ученые, но этого же никто не делает», — заявил Бортник.