20.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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Порошенко опустился до уровня главы колхоза

Президент Украины Петр Порошенко потерял поддержку на Западе и дискредитировал тем самым всю страну.

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Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам политика, это было ярко продемонстрировано во время выступления Порошенко на Мюнхенской конференции по безопасности, которая прошла на днях.

«В зале, где выступал президент, там было порядка десяти человек. Десяти. В сравнении с прошлым годом, я уже не говорю о том, как Порошенко ездил выступал в Америке, когда Конгресс поднимался полностью и со слезами на глазах аплодировал. Падает отношение к Украине из-за ее президента. Порошенко уже никому не интересен. Уже убедились иностранные партнеры, что он, как государственный деятель, не держит слово, может обещать все, что угодно, а потом не сделать. У нас нет никаких новых идей. До этого был Давос — та же самая история, это был уровень главы колхоза. То есть, не мировые проблемы, как поднимали мировые лидеры, а какая-то возня», — заявил Гриценко