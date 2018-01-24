24.01.2018, Киев, Максим Карпенко

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Порошенко получил право применять войска против журналистов

В принятом недавно законе о «реинтеграции Донбасса» четко не прописано, где именно президенту разрешено применять войска, поэтому «зоной российской агрессии» может быть объявлена любая территория Украины.

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Об этом в эфире UkrLife заявил политолог Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Есть зазор между Конституцией, которая требует на применение войск согласия Верховной Рады и законом, который наперед дает президенту право использовать войска для отражения агрессии, обеспечения суверенитета. Причем это все без военного положения. Тоже интересный момент — военное положение не подразумевается. Есть агрессия, оккупация, право президент использовать войска, более того, договор о дружбе никто разрывать не собирается», — сказал эксперт.

«И там не сказано, где эти войска можно применять, — добавил Джангиров. — Не написано, что зона применения войск касается зоны отражения агрессии. То есть президент получает право использовать войска везде. Не только для защиты от российской агрессии, что можно предполагать на востоке или на самом юге, но и в любой точке, объявив, что это противодействие российской агрессии. Так, как у нас все фейки и вообще всю негативную информацию о Порошенко «заказывает Путин», то в любую редакцию можно послать войска для противодействия российской агрессии».