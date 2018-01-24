24.01.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Криминал, Медицина, Общество, Происшествия, Скандал, Спецслужбы, Статистика, Украина

После Майдана на Украине — бум нападений на работников «скорых»


Согласно официальной статистике в период с конца 2013 по конец 2017 года было зафиксировано 543 случая противоправных посягательств на жизнь и здоровье работников системы экстренной медицинской помощи, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом говорится в отчете Министерства здравоохранения Украины.

Так, согласно отчету за это время было зафиксировано 3 летальных случая, в Донецкой области — 2, Запорожской области — 1.

Кроме того, в результате посягательств на здоровье медицинских работников, инвалидность 3 группы получили два фельдшера (Винницкая область).

Больше всего случаев посягательств на жизнь и здоровье медицинских работников зафиксированы в: Киеве — более 120, Харьковской области — почти 100, Черкасской область — почти 60 и Закарпатской области — более 40.

В Минздраве отметили, что большинство подобных случаев не фиксируются за отсутствия тяжких последствий, и потому, что работники не желают писать докладные и объяснительные в связи с тем, что на это потраченное время, а в результате виноватые, как правило, избегают серьезных наказаний и ответственности.

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