25.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

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После Майдана Украина потеряла в ДТП больше людей, чем СССР в Афганистане

На Украине за четыре года после Евромайдана в результате ДТП погибли 15,3 тыс. человек, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом во время заседания правительства сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает Правительственный портал.

«За 2014-2017 годы 15300 человеческих жизней было потеряно на дорогах — это катастрофа. Ставим задачу с помощью системных мер уменьшить смертность на 30%. Это наша ответственность, и мы должны внедрять эти меры как можно быстрее, чтобы спасти тысячи жизней», — заявил он.

Гройсман заявил, что в вопросе безопасности дорожного движения пока нет никакого прорыва.

«Вчера собирали совещание по безопасности дорожного движения. Ни одного прорыва, к сожалению, в этом вопросе пока нет. Дороги мы делаем, но когда строим дороги, скорость на них увеличивается, а вопросам безопасности не уделяется достаточно внимания», — написал он на своей странице в Twitter.

Напомним, потери СССР за все время войны в Афганистане составили 13 тысяч человек.