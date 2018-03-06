06.03.2018, Киев, Максим Карпенко
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Вооруженные силы, Донбасс, Политика, Скандал, Украина

После ввода миротворцев в Донбасс киевский режим потеряет легитимность


Как только на территорию Украины будут введены миротворческие силы, украинская власть распишется в своей несостоятельности.

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Об этом в эфире программы «Работа над ошибками» заявил политический консультант, эксперт в области международной безопасности Андрей Мишин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нам не нужны миротворцы. Они были нужны, когда в 14-м году хотели все протащить по хорватскому сценарию, прикрыться полицейскими силами, которые стоят, чтобы здесь зачистить территорию. Ясно, что в сегодняшнем конфликте это невозможно. А вот минусы миротворцев — страна, которая пускает на свою сторону миротворцев, говорит о нелегитимности своего руководства, которое не умеет управлять страной. С этим руководством не стоит беседовать», — сказал Мишин.

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