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После ввода миротворцев в Донбасс киевский режим потеряет легитимность
Как только на территорию Украины будут введены миротворческие силы, украинская власть распишется в своей несостоятельности.
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Об этом в эфире программы «Работа над ошибками» заявил политический консультант, эксперт в области международной безопасности Андрей Мишин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Нам не нужны миротворцы. Они были нужны, когда в 14-м году хотели все протащить по хорватскому сценарию, прикрыться полицейскими силами, которые стоят, чтобы здесь зачистить территорию. Ясно, что в сегодняшнем конфликте это невозможно. А вот минусы миротворцев — страна, которая пускает на свою сторону миротворцев, говорит о нелегитимности своего руководства, которое не умеет управлять страной. С этим руководством не стоит беседовать», — сказал Мишин.
Метки: Андрей Мишин, конфликт в Донбассе, легитимность, Миротворцы ООН
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