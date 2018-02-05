05.02.2018, Москва, Елена Острякова
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Вооруженные силы, Киев, Мнение, Общество, Политика, СМИ, США, Украина

Поставка «джавелинов» Украине — только первый этап хитрого американского плана


Противотанковые комплексы «Джавелин», даже если они будут поставлены на Украину, не сыграют решающей роли в противостоянии на Донбассе.

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Такое мнение в эфире телеканала «Россия-1» высказал депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев.

«Они прислали комиссию на Украину, чтобы посмотреть, куда они эти «джавелины» денут. Там не очень хорошие выводы. Сам начальник генштаба Украины говорит: если мы урегулируем все, мы получим «джавелины». Они не сыграют значительной роли в противостоянии с ЛДНР», — сказал Журавлев.

Поставка противоракетный комплексов, по его мнению, — лишь первый шаг в переходе Украины на стандарты НАТО, а это чревато полным разрушением украинского ВПК.

«Они не смогут выпускать ту продукцию, которая требуется по стандартам НАТО. Соответственно американцы будут продавать им не только «джавелины», но и всю остальную технику. Это очень выгодно для ВПК США. Я уж не говорю о переходе на стандарты от формы до стрелкового вооружения. Это будет стопроцентное уничтожение ВПК Украины», — сказал Журавлев.

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