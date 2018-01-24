24.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Повышение пенсий карателям обойдется украинскому бюджету в 27 миллиардов гривен

В 2018 году на пересчет пенсий военным и сотрудникам карательных органов потратят 10 млрд грн, а в 2019 году — еще 17 млрд грн, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева.

«У нас сегодня 544 тыс. пенсионеров-силовиков. Если сравнивать с общим количеством пенсионеров (11,700 млн), их не так много. Для повышения пенсий всем пенсионерам (которое началось в октябре 2017 года — Ред.) ежегодно необходимо 60 млрд грн. А для военных пенсионеров в 2018 году необходимо 10 млрд, в следующем — еще 17 млрд грн», — отметил Рева.

Перерасчет пенсий сотрудникам карательных органов, по словам министра, будет проходить в три этапа.

На первом этапе выплаты военным пересчитают по тем же правилам, что и всем другим пенсионерам: используя информацию о службе военного, которыми располагает Пенсионных фонд, и показатель средней зарплаты в Украине на уровне 3 764 грн. Далее военнослужащий может взять справку о своем обеспечении за любой период службы, а Пенсионный фонд выберет два года с самыми высокими коэффициентами и сделает еще один пересчет с 1 января 2018 года. Если законопроект примут в феврале или в марте, правительство обещает доплатить военным в том числе за январь и февраль.

Последний пересчет произойдет 1 декабря 2018 года. Выплаты поднимут за счет показателя средней зарплаты в Украине на уровне 5 266 грн.

По подсчетам Минсоцполитики, средняя пенсия карателей вырастет приблизительно на 2 300 грн — до 4 600-4 900 грн.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман дал поручение Минсоцполитики обеспечить, чтобы размер выплат для боевиков «АТО», которые были на передовой, и тех, кто был в тылу, был разным.

«У „боевых“ военных должна быть самая высокая пенсия. Те же, кто был в тылу, должны получить другой размер выплат. Такую справедливость вы должны обеспечить в проекте закона», — заявлял Гройсман.