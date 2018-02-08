08.02.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Появились подробности утреннего нападения силовиков на киевскую газету экс-министра Януковича

На 34-м этаже здания торгово-развлекательного центра «Гулливер» в Киеве, где находится редакция принадлежащего экс-министру доходов и сборов времен Виктора Януковича Александру Клименко украинского издания «Вести», был распылен неизвестный газ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщила пресс-секретарь Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Киева Светлана Водолага.

«У нас сообщений о том, что где-то в ТРЦ «Гулливер» пожар, не было. У нас буквально пять минут назад было одно сообщение о том, что кто-то распылил неизвестный газ на 34-м этаже», — сообщила Водолага.

По ее словам, в данный момент информация еще уточняется, на месте работают сотрудники Госслужбы по ЧС Киева. Водолага отметила, что в самом ТРЦ находится пост спасателей.

«Сейчас там проверяют информацию, газ, если такой есть, надо будет отправлять в лабораторию», — сказала она.

Напомним, как ранее сообщал «ПолитНавигатор», сегодня силовики штурмовали редакцию этой газеты и выгнали из помещения адвокатов издания.

«Ну все, началось! Около 6 утра окружили «Гулливер», заходят на наш этаж такие «милые» люди. Коллеги с Радио передают, что звук такой, будто начали все крушить. Скоро начинаем на сайте онлайн. Как раз сегодня готовили к печати вторую часть расследования про Нацагентство и его друзей», — cсообщила редактор издания.