07.02.2018, Киев, Елена Острякова

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Представители Украины в 2014 году лгали в ООН о том, что Янукович сбежал из страны

Представители Украины лгали в ООН в феврале 2014 года о местонахождении тогдашнего президента Виктора Януковича.

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Это выяснилось сегодня в Оболонском райсуде Киева во время допроса советника постоянного представителя Украины при ООН Андрея Цимбалюка, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Он признал, что украинская делегация лгала в ООН, что будто бы не знает, где находится Янукович, а потом – будто он уже за границей, хотя на самом деле украинский лидер был в это время в тогда еще украинском Крыму. Таким образом, факт силового захвата власти был представлен как самоустраненение президента.

Цимбалюк не смог пояснить, почему украинские представители в ООН не знали о том, что президент Украины дважды – 22 и 28 февраля – обращался к народу страны и не отказывался выполнять свои обязательства. В итоге, заявления Януковича предоставил ООН представитель России Виталий Чуркин.

Цимбалюк утверждал, что информацию в Нью-Йорк предоставлял украинский МИД. Выяснилось, что о происходящем в Крыму дипломаты знали очень хорошо.

«Мы пытались доносить все факты военной агрессии», — сказал Цимбалюк.

В тот же день выяснилось, что «факты агрессии» сообщали в Нью-Йорк вовсе не из МИДа. Экс-глава СБУ Валентин Налевайченко признал, что был на круглосуточной связи с представителем Украины в ООН Юрием Сергеевым и корректировал его позицию по Крыму.