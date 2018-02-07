07.02.2018, Киев, Елена Острякова
  3 588 просмотров
История, Киев, Компромат, Криминал, Общество, Политика, Скандал, Спецслужбы, Украина

Представители Украины в 2014 году лгали в ООН о том, что Янукович сбежал из страны


Представители Украины лгали в ООН в феврале 2014 года о местонахождении тогдашнего президента Виктора Януковича.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook,  Одноклассниках или Вконтакте

Это выяснилось сегодня в Оболонском райсуде Киева во время допроса советника постоянного представителя Украины при ООН Андрея Цимбалюка, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Он признал, что украинская делегация лгала в ООН, что будто бы не знает, где находится Янукович, а потом – будто он уже за границей, хотя на самом деле украинский лидер был в это время в тогда еще украинском Крыму. Таким образом, факт силового захвата власти был представлен как самоустраненение президента.

Цимбалюк не смог пояснить, почему украинские представители в ООН не знали о том, что президент Украины дважды – 22 и 28 февраля – обращался к народу страны и не отказывался выполнять свои обязательства. В итоге, заявления Януковича предоставил ООН представитель России Виталий Чуркин.

Цимбалюк утверждал, что информацию в Нью-Йорк предоставлял украинский МИД. Выяснилось, что о происходящем в Крыму дипломаты знали очень хорошо.

«Мы пытались доносить все факты военной агрессии», — сказал Цимбалюк.

В тот же день выяснилось, что «факты агрессии» сообщали в Нью-Йорк вовсе не из МИДа. Экс-глава СБУ Валентин Налевайченко признал, что был на круглосуточной связи с представителем Украины в ООН Юрием Сергеевым и корректировал его позицию по Крыму.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Февраль 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть