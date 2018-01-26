26.01.2018, Донецк

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При отражении украинской атаки погибли трое военнослужащих ВС ДНР

Вчера ночью украинские военнослужащие из гранатомётов атаковали позиции ВС ДНР. В результате отражения нападения погибли двое военнослужащих, третий от полученных ранений скончался в больнице.

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Об этом сообщили в пресс-службе МО ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вчера позиции подразделений ВС ДНР в районе населённого пункта Верхнеторецкое подверглись мощному обстрелу из гранатомётов и крупнокалиберного стрелкового оружия со стороны противника. Всего было выпущено более 50 гранат. В результате огня ВСУ два военнослужащих ВС ДНР погибли, один защитник Республики получил ранения, от которых скончался в медицинском учреждении. Огонь вёлся из северо-восточной части населённого пункта Верхнеторецкое, с позиций 25 отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ», − говорится в сообщении.