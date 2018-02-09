09.02.2018, Киев, Ольга Козаченко

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Раскольник Филарет решил держать нос по ветру

Недавняя попытка поджога в Киеве украинскими националистами православной Десятинной церкви неожиданно получила отпор от главы раскольнического так называемого «киевского патриархата» Михаила Денисенко, представляющегося как «патриарх Филарет».

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Об этом, в частности, на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, отметивший, что данный храм действительно был возведен не совсем законно, но тем не менее снести его радикалам не удалось.

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«Более того: зная хорошо биографию главы УПЦ КП Филарета, зная, как тонко он чувствует ветер, хочу обратить внимание на его реплику. Он сказал, что нельзя поджигать храмы УПЦ МП, это не правильно и не по-христиански. Еще недавно были другие его высказывания. То, что это говорит Филарет, после того, как написал письмо патриарху Кириллу, делая потом всякие маневры вокруг этого письма, выглядит заслуживающим внимание», — подчеркнул политолог.

По его мнению, глава раскольников чувствует, что в стране меняется ситуация и надо быть в тренде.

«А тренд — это не эти ребята сумасшедшие, которые решили поджечь и считают это своим гражданским долгом», — полагает Погребинский.