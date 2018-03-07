07.03.2018, Киев, Максим Карпенко
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Киев, Политика, Украина

Разогнанные Порошенко нацики жгли флаг «Беркута» под вопли о «реванше»


Украинские националисты из «Автомайдана» и других организаций вместе с депутатами Верховной Рады Владимиром Парасюком и Игорем Луценко устроили пикет под воротами киевской базы бывшего «Беркута». Радикалы облили ворота базы красной краской, а под них бросили куриные ножки, полив их «кровью».

По словам лидера «Автомайдана» Алексея Гриценко, митингующие высказали свою позицию о том, что нынешние спецназовцы на Украине, хоть и переименованные, но остаются прежним «Беркутом».

Доказательством тому является недавний разгон палаточного лагеря боевиков АТО под Верховной Радой.

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«Правоохранительная система стала очень репрессивной. Они используют те же самые методы, только мы как-то к ним привыкли. На фоне войны, того, что случилось на Майдане, на самом деле, происходят страшные вещи. Мы не можем на них не реагировать. Мы обязаны это делать», — заявил Гриценко.

Дебошир Парасюк добавил, что только такими акциями националисты могут обратить на себя внимание, потому что по суду сделать ничего не получается: «Нет законных методов наказать этих выродков. Прокуратура поддержала действия МВД, СБУ поддержала, Администрация поддержала. Просто нет такого органа, потому нужно выходить на улицы и показывать. Этот курятник, который сейчас находится за этими жестяными воротами, он не вечный. Они просто-напросто рабы системы».

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