23.01.2018

1 690 просмотров

Россия потеснила Украину в зерновом рейтинге

В текущем сезоне Россия может впервые выйти на второе место в мире по объемам экспорта зерна, оттеснив на третье место Украину. Общий объем поставок оценивается в 44–48 млн тонн. Добиться такого результата позволят рекордный урожай, хорошая погода и низкие внутренние цены, сообщает «Коммерсант».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Согласно январскому прогнозу Международного совета по зерну (МСЗ), в этом сезоне Россия впервые выйдет на второе место в мире по экспорту зерна, сообщил «Совэкон». Украина, таким образом, переместится на третье место. МСЗ повысил прогноз экспорта зерна (без учета зернобобовых и продуктов переработки) из РФ в текущем сезоне на 1,7 млн тонн, до 43,9 млн тонн, в то же время для Украины прогноз снижен на 1,5 млн тонн, до 41 млн тонн. Лидером рейтинга остаются США, которые могут экспортировать в этом сезоне 80,3 млн тонн зерна, включая 47,7 млн тонн кукурузы.

По итогам прошлого сезона Россия занимала четвертое место в списке мировых экспортеров зерна после США, Украины и Аргентины. По данным Минсельхоза, с начала сезона и по 17 января Россия нарастила отгрузки зерна на 36,4%, до 29 млн тонн, к аналогичному периоду прошлого сельхозгода. Поставки пшеницы выросли на 35,3%, до 22,6 млн тонн. Основные причины выхода России на второе место по экспорту зерна в мире — рекордный урожай и огромные переходящие запасы, что обеспечило общий высокий объем предложения, считает директор «Совэкона» Андрей Сизов. Экспорт — основной канал сбыта для рекордного российского урожая, вся инфраструктура уже работает на пределе возможного, отмечает гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько.